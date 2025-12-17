El peso mexicano continuó su racha positiva y se apreció por séptima jornada consecutiva frente al dólar, en un contexto de debilidad generalizada de la divisa estadounidense y mientras los mercados asimilan datos recientes sobre ventas minoristas y empleo en Estados Unidos.

Durante las operaciones de este martes, el tipo de cambio se ubicó en hasta en 18 pesos con 50 centavos a la venta, mientras que el precio de compra se ubicó alrededor de 17 pesos con 30 centavos, que no se observaba desde julio del año pasado.

El desempeño del peso estuvo respaldado por el ajuste del dólar en los mercados internacionales, luego de que los indicadores económicos estadounidenses generarán cautela entre los inversionistas sobre el ritmo de la actividad económica y el futuro de la política monetaria.

El economista Alberto González Káram, señaló que el peso mexicano en plena Temporada Guadalupe-Reyes se enfrenta y vence a la creciente especulación, provocando cuantiosas pérdidas de -217 mil 887.28 pesos por cada millón de pesos a los que le apostaron y continúan especulando con el fracaso de la economía mexicana, destrucción monetaria, depreciación de nuestra moneda, quiebras bancarias y dan la espalda a México como a la mayoría de los mexicanos.

"La amenaza mundial de la desaceleración y recesión económica fue superada por México con los resultados alcanzados del Producto Interno Bruto Nominal que creció en los últimos veinte trimestres consecutivos del 1 de octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2025, superando las estimaciones de crecimiento económico anual de todos los organismos internacionales, instituciones financieras y bancarias, ejecutivos de finanzas y dirigentes políticos de alianzas de partidos opositores", dijo.

Explicó que las reservas internacionales se integran actualmente con mayor cantidad de oro mexicano por máximo valor económico y representan un cuantioso incremento con respecto a los millones de dólares en oro a principios del presente milenio en la administración de Vicente Fox Quezada.

"Las divisas del mundo se enfrentan a una depreciación acelerada ante la continuidad del cierre parcial y total de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas entre países y territorios del mundo con motivo de los conflictos bélicos que provocaron una grave afectación del mercado de cambio extranjero, mientras que en México se dispone de la máxima y cuantiosa cobertura monetaria, permitiendo respaldar la totalidad de billetes y monedas actualmente en circulación, así como los depósitos bancarios en cuenta corriente de la banca comercial y de desarrollo, lo cual justifica desde el punto de vista monetario la creciente apreciación del peso mexicano en 2025", destacó.



