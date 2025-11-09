El Peso gana terreno ante la divisa de EU

El peso sigue ganando terreno frente al dólar y así lo demuestra la cotización en las casas de cambio.

En Reynosa, el billete verde se vende en 18 pesos con 70 centavos y en 17 pesos con 50 centavos a la compra.

Lo anterior, significa 10 centavos menos que la cotización anterior, ya que hace cuatro días el dólar se ofrecía a la venta en 18 pesos con 80 centavos y a 17 pesos con 60 centavos a la compra.