Gana terreno peso al dólar

La cotización del dólar en Reynosa, sigue a la baja, ya que este miércoles se ubicó en 17 pesos con 80 centavos a la compra y 19 pesos pesos a la venta.

El 4 de agosto, el billete verde se compraba en 18 pesos con 20 centavos y a la venta en 19 pesos con 40 centavos.

La estabilidad en el precio ha beneficiado principalmente a las familias que reciben remesas, así como a quienes realizan compras en McAllen o ciudades vecinas de Texas.

Diariamente se realizan movimientos en dólares, quienes dependen del cruce diario o realizan transacciones en ambas monedas, sobre todo comercio e industria.

Aunque con algunas variaciones, el precio del dólar se ha mantenido estable, a la baja, beneficiando principalmente a quienes cruzan a los Estados Unidos para realizar compras o comer en restaurantes.

No importando las largas filas para cruzar a los Estados Unidos, los residentes mexicanos pasan para visitar familia, hacer negocios, acudir a la escuela o simplemente de turismo, por lo que el flujo de dólares es constante.



