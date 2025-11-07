Personal del INE Reynosa protesta contra titular del organismo

En forma insólita, empleadas y empleados de la Junta Ejecutiva Distrital 07 del Instituto Nacional Electoral (INE), a cargo de Graciela Escobar García, denunciaron de manera pública que desde hace dos años esta titular de la dependencia comete graves irregularidades en su contra, desde humillaciones hasta acoso y hostigamiento, entre otros.

Esta situación las y los obligó a elaborar un volante con el propósito de que las autoridades nacionales, regionales y estatales del INE conozcan las anomalías y los ilicitos laborales que se están registrando en contra de la base trabajadora.

Informaron que a pesar de protestar contra la titular de la Junta Ejecutiva Distrital del Instituto Nacional Electoral, Graciela Escobar García, no afectarán la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.

El volante dice textualmente lo siguiente:

"Sin afectar la calidad del servicio

TRABAJAMOS BAJO PROTESTA

El personal de la Junta y módulos de atención ciudadana 280754 y 280755 adscritos a la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas denunciamos la falta de solución a las problemáticas que se han suscitado desde el mes de noviembre de 2023 a la fecha.

Acoso

Hostigamiento

Invasión a la privacidad

Daño psicológico

Por ello los empleados y empleadas del Instituto Nacional Electoral adscritos a la 07 Junta Ejecutiva Distrital, exigen alto al maltrato. Y que se recupere el trato justo y digno para las personas funcionarias.

¡Estas conductas no tienen cabida en ninguna parte!, se señala en el volante.

La máxima autoridad debe liderar, no humillar.

El respeto construye equipos, el abuso los destruye.

Mi familia también importa.

Mi seguridad también importa.

POR LA DIGNIDAD LABORAL Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

No normalices ni aceptes compañeros de trabajo que rehagan la vida imposible. Gracias por su comprensión."



