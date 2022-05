Persiste riesgo, aún legalizados

El Mañana / Staff.- Al cruzar a los Estados Unidos con un auto recién legalizado bajo el programa del Gobierno Federal, el ciudadano se arriesga a que lo multen y lo detengan hasta por 72 horas en caso de resultar un vehículo robado y por no haber salido de forma legal de aquel país.

Hay doble riesgo de cruzar a Estados Unidos porque si el auto no salió legalmente del país, y por robo.

"Qué es lo que pasa con estos vehículos que están en México: no han salido legalmente de Estados Unidos, y a la hora de cruzar —de regreso— corren varios riesgos; el primero es que le revisen el número de serie y digan este vehículo no salió legalmente y te voy a multar porque no está reportado como un vehículo exportado", dijo.

Explicó además que en ese momento la autoridad sabe si el auto está reportado además como robado.

"Es la razón por la que debe de llevarse a un lote de exportación, lo cual son 72 horas, te pueden detener hasta que les lleguen los resultados de que no esté reportado como robado", dijo.

AUTOCHECK/CARFAX

Señaló que lo que ampara cuando un vehículo no ha sido reportado como robado en Estados Unidos, es el autocheck o Carfax, que es una compañía que cobra 25 a 30 dólares por revisar el vehículo.

"Ponen el número de serie y les da el historial de todo el vehículo, si fue chocado, si no fue, pero lo más importante, si está reportado como robado; ya sabrá qué tipo de vehículo tiene a la mano y el riesgo que puede correr en México y en Estados Unidos, porque no deja de estar reportado", expresó.

El agente aduanal explicó que mínimo son 500 dólares, pero agregó que en algunos casos han multado hasta por 2 mil dólares.

"Son el riesgo que tiene el poseedor del vehículo, quien vaya manejando es quien puede tener el problema", dijo.

El agente aduanal recomendó entrar a la página del autocheck y pagar para verificar si es robado o no, porque es un riesgo a la hora de cruzar a los Estados Unidos.