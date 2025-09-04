Balacera en Reynosa deja dos civiles heridos

Reynosa, Tam.- Una persecución y balacera entre elementos de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas y civiles armados dejó como saldo a un hombre y una mujer heridos, quienes resultaron víctimas colaterales de los hechos ocurridos la tarde de este jueves en Reynosa.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad, el enfrentamiento se registró sobre la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura de la Avenida Santa Fe. En el sitio, las autoridades localizaron a las dos personas con lesiones de arma de fuego, mismas que viajaban a bordo de un automóvil Jetta color blanco.

Las víctimas circulaban a la altura de las colonias Valle Soleado y Pirámides cuando fueron alcanzadas por las balas. Tras la agresión, elementos de seguridad activaron los protocolos de auxilio y solicitaron el apoyo de ambulancias, que trasladaron a los heridos a un hospital de la localidad.