Balacera en Reynosa deja dos civiles heridos

Balacera en Reynosa deja dos civiles heridosPersecución y balacera entre la Fiscalía y civiles armados en Reynosa deja un hombre y una mujer heridos.
Reynosa, Tam.- Una persecución y balacera entre elementos de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas y civiles armados dejó como saldo a un hombre y una mujer heridos, quienes resultaron víctimas colaterales de los hechos ocurridos la tarde de este jueves en Reynosa.
De acuerdo con la Vocería de Seguridad, el enfrentamiento se registró sobre la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura de la Avenida Santa Fe. En el sitio, las autoridades localizaron a las dos personas con lesiones de arma de fuego, mismas que viajaban a bordo de un automóvil Jetta color blanco.
Las víctimas circulaban a la altura de las colonias Valle Soleado y Pirámides cuando fueron alcanzadas por las balas. Tras la agresión, elementos de seguridad activaron los protocolos de auxilio y solicitaron el apoyo de ambulancias, que trasladaron a los heridos a un hospital de la localidad.
En el área se reportó la presencia de artefactos ponchallantas presuntamente utilizados para impedir el avance de las fuerzas de seguridad. Asimismo, la Guardia Estatal cerró parcialmente un carril de la carretera para resguardar la zona mientras continúan las investigaciones.