Dan a conocer el calendario escolar para el próximo periodo 2025-2026

La Secretaría de Educación de Tamaulipas dio a conocer el Calendario Escolar 2025-2026 dirigido a la Educación Normal y demás programas para la formación de maestras y maestros de Educación Básica. El documento es válido para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo del Estado.

Entre las fechas más importantes se encuentran: el inicio de cursos el 1 de septiembre de 2025, el fin de clases el 10 de julio de 2026, y periodos de planeación y habilitación docente del 18 al 22 de agosto de 2025. Además, se contemplan recesos y vacaciones en diciembre y abril, así como la participación de estudiantes en prácticas del Consejo Técnico Escolar en varios meses del ciclo escolar.



