Advierte empresario constructor acciones legales por difusión de falsa información

José Francisco García Flores, representante legal de la empresa JF Konstruyendo S.A. de C.V., anunció que ya ha iniciado un proceso legal en contra de la periodista que hiciera pública una nota en la cual implicaba a dicha empresa con una persona vinculada en un proceso de extradición.

El empresario, quien se identifica como apoderado y representante legal de la empresa antes mencionada, afiliado a la CMIC desde 1990 y actualmente miembro del comité consultivo por haber sido expresidente de la delegación Tamaulipas en el periodo 2004-2006; empresario constructor de toda la vida, detalló la serie de situaciones a las que se ha enfrentado debido, dijo, a estas falsas acusaciones.

"Para mi es de suma importancia, aclarar hasta lo ultimo esta situación en la que mi persona y mi representada JF Konstruyendo S.A. de C.V., se ven involucradas, la semana pasada una reportera de nombre Shalma, hace una nota periodística que trasciende a nivel nacional, muchos medios la replicaron sin validar la información, en dicha nota hace mención de una persona de los que extraditaron de nombre Jose Francisco Mendoza Gómez, dice que esta persona es propietario y apoderado legal de la empresa JK Konstruyendo, S.A. de C.V. dice que en base a investigaciones realizadas, ese Jose Francisco Mendoza es apoderado y propietario de la empresa y que el ha firmado contratos y que el lleva el manejo de la empresa.

Menciona que, en cuanto se le dio a conocer esta información, pensó que tal vez el tema no tendría gran trascendencia; sin embargo, sí creyó necesaria una aclaración; "Cuando una noticia falsa se difunde, yo la dimensionó en ese sentido que tiene un alcance irreversible".

Aseguró que esta situación ha traído graves afectaciones a la empresa que con el esfuerzo de años logró posicionar: "¿Cuántas oportunidades de trabajo nos vamos a perder nosotros por esta nota falsa que obviamente tiene repercusiones en mi persona y en mi empresa?".

Debido a esto, tomo la decisión de recurrir a dos vías legales, una demanda civil y una denuncia penal contra la periodista implicada y quien resulte responsable.