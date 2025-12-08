Realizan trabajadores su peregrinación anual

Representantes de los sindicatos adheridos a la Federación de Trabajadores de Reynosa realizaron su tradicional peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe.

Los participantes se congregaron en la plaza Benito Juárez rumbo a la concatedral Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la zona centro. Un numeroso contingente integrado por danzas de matachines, además de decenas de fieles devotos a la Virgen María, avanzaron por el bulevar Hidalgo rumbo a su destino.

Durante el recorrido se registraron cierres temporales de calles para permitir el paso de los contingentes.

La peregrinación cetemista, organizada por Norma González Salinas y Salvador Portillo, finalizó en la plaza principal Miguel Hidalgo. A su llegada a la concatedral, los peregrinos fueron recibidos por el padre Jesús de Santa María, quien se encargo de oficiar la misa.

Salvador Portillo Martínez agradeció a los asistentes, tanto secretarios generales como a sus comités y miembros cetemistas, por su valiosa participación en esta tradicional peregrinación anual, la cual tiene como finalidad agradecer a la Virgen María las bendiciones recibidas durante todo el año.

Decenas marcharon para finalmente concentrarse en la concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe.