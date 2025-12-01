Llega a Catedral local primera peregrinación

Durante la tarde del domingo arribó a la vi catedral de Nuestra Señora de Guadalupe la primera peregrinación, encabezada por la Unión de Danzas de Reynosa, dando inicio así a las fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe.

Decenas de danzas y cientos de jóvenes desfilaron y cruzaron las puertas del hogar de Nuestra Señora de Guadalupe, dispuestos a agradecer el trabajo de todo un año. Los presentes se estaban con los coloridos trajes típicos de los danzantes, quienes se movían al ritmo de los tambores.

Hombres y mujeres, adultos, niños y niñas, e incluso pequeñitos, quienes apenas daban sus primeros pasos, participaban en esta celebración. Los contingentes también fueron acompañados de carros alegóricos, representando parte de la historia de la aparición a Juan Diego de la Virgen María.

Una fiesta que le voy a reunir a los fieles católicos, frente a la Concatedral; espera que durante los próximos días se mantengan cerradas algunas vialidades como la calle Benito Juárez, en la zona centro centro de Reynosa, a partir de las dos de la tarde, por lo que se sugiere tomar las precauciones necesarias.

