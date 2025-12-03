Miles de peregrinos inundarán las calles rumbo a Concatedral

Miles de peregrinos inundarán las calles rumbo a ConcatedralLa comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, se prepara para llevar a cabo una nueva edición de su tradicional peregrinación
La comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, se prepara para llevar a cabo una nueva edición de su tradicional peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe.
El recorrido será encabezado por el grupo Peregrinos de Esperanza y partirá el viernes 5 de diciembre a las 5:00 de la tarde desde la Capilla María Auxiliadora.
La caminata concluirá en la Concatedral, en la zona centro.
Este tipo de actividades buscan fortalecer la unión comunitaria y mantener vivas las tradiciones Guadalupanas, especialmente en fechas previas al 12 de diciembre, cuando miles de fieles expresan su devoción a través de danzas y cantos.
La peregrinación es una manifestación de fe que cada año reúne a familias, grupos pastorales y devotos de distintas colonias. Así como la parroquia, otras iglesias católicas preparan sus peregrinaciones.
PEREGRINACIÓN
- Fecha y hora de salida: Viernes 5 de diciembre – 5:00 p.m.
- Punto de partida: Capilla María Auxiliadora
- Destino final: Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe (Zona Centro)
- Distancia aproximada del recorrido: 8.5 kilómetros
- Tiempo estimado de caminata: 4 a 5 horas (incluyendo paradas y cantos)
- Edición 2025: 28ª peregrinación anual consecutiva
- Participantes esperados 2025: +3,500 peregrinos (récord histórico)
- Aumento respecto al año pasado: +600 fieles (21% más)