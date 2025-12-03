Reynosa

Miles de peregrinos inundarán las calles rumbo a Concatedral

La comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, se prepara para llevar a cabo una nueva edición de su tradicional peregrinación
  • Por: Nubia Rivera
  • 03 / Diciembre / 2025 -
Peregrinación parroquial rumbo a la Concatedral para celebrar a la Virgen de Guadalupe.

La comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, se prepara para llevar a cabo una nueva edición de su tradicional peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe.

El recorrido será encabezado por el grupo Peregrinos de Esperanza y partirá el viernes 5 de diciembre a las 5:00 de la tarde desde la Capilla María Auxiliadora.

La caminata concluirá en la Concatedral, en la zona centro.

Este tipo de actividades buscan fortalecer la unión comunitaria y mantener vivas las tradiciones Guadalupanas, especialmente en fechas previas al 12 de diciembre, cuando miles de fieles expresan su devoción a través de danzas y cantos.

La peregrinación es una manifestación de fe que cada año reúne a familias, grupos pastorales y devotos de distintas colonias. Así como la parroquia, otras iglesias católicas preparan sus peregrinaciones.

PEREGRINACIÓN

  • Fecha y hora de salida: Viernes 5 de diciembre – 5:00 p.m. 
  • Punto de partida: Capilla María Auxiliadora  
  • Destino final: Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe (Zona Centro)
  • Distancia aproximada del recorrido: 8.5 kilómetros  
  • Tiempo estimado de caminata: 4 a 5 horas (incluyendo paradas y cantos)  
  • Edición 2025: 28ª peregrinación anual consecutiva  
  • Participantes esperados 2025: +3,500 peregrinos (récord histórico)
  • Aumento respecto al año pasado: +600 fieles (21% más)

