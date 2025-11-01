Lanzan invitación a la Peregrinación y Misa con Niños

La Parroquia Franciscana San Judas Tadeo de Reynosa, invita a todas las familias a participar en la tradicional Peregrinación y Misa con Niños, que se llevará a cabo este domingo 2 de noviembre a partir de las 9:30 de la mañana en las instalaciones de la colonia La Cañada.

El evento forma parte de las actividades conmemorativas por el Día de Todos los Santos, fecha en la que la iglesia católica celebra a los hombres y mujeres que dedicaron su vida a la fe, al servicio y al amor al prójimo.

En esta ocasión, la comunidad parroquial ha preparado una jornada especial dedicada a los más pequeños, quienes podrán asistir vestidos de su santo favorito.

La peregrinación busca fortalecer los valores espirituales desde la infancia, fomentando la identidad religiosa, además, representa una oportunidad para que los niños aprendan, de forma alegre y participativa, sobre las figuras que marcaron la historia de la iglesia con su ejemplo.

Se invita a las familias a sumarse a esta celebración, recordando que la enseñanza de la fe comienza en el hogar.

La misa estará dedicada especialmente a los niños, con dinámicas y mensajes acordes a su edad, reforzando así los lazos entre la comunidad y la fe.



