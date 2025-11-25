Reporta la CANACAR afectaciones millonarias

Pérdidas millonarias mayores son las que ocasiona el bloqueo al puente internacional Reynosa-Pharr por parte de un grupo de agricultores que reclamaron precios justos para sus cosechas.

"Aún cuando se movió una buena cantidad de transporte de carga y mercancía de exportación tanto el sábado así como el domingo anterior, de todas maneras el cierre del acceso al cruce internacional, está generando pérdidas económicas que consideramos son mayores", dijo Abraham Sosa Ruiz, uno de los dirigentes de CANACAR (Cámara de Autotransporte de Carga) de Reynosa.

Pérdidas económicas mayores, ocasiona el bloqueo al puente internacional Reynosa-Pharr, dicen dirigentes de CANACAR local.

Para evitar que las afectaciones a empresarios y transportistas sigan aumentando, pidió a las instancias gubernamentales correspondientes, dar solución pronta a la problemática que se vive en éstos momentos en el cruce internacional en cuestión.

"Vamos a esperar que no dure mucho esto y bueno se aprovecharán al máximo las horas que estén libres del cierre, para enviar el mayor número posible de camiones hacia lado americano", siguió diciendo.

Dice el gobierno que les han hecho ofrecimientos a los manifestantes que se están viendo en diferentes puntos de la república mexicana, pero que no les han sido suficientes.

Confió en que de un momento a otro se le dé solución al problema del bloqueo pues hora tras hora de inactividad en el Reynosa-Pharr, se acrecientan las pérdidas económicas que de momento no podrían calcularse.