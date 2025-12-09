Golpean aranceles a la industria maquiladora

Por lo menos 30 maquiladoras han emigrado de Reynosa a lo largo del 2025, siendo la causa principal el alto cobro de aranceles que por la exportación de sus productos tenían que pagar.

"De acuerdo con los datos que tenemos y que para nuestro gusto son reales, porque nosotros no somos políticos y podemos decir con claridad que en el año que está por concluir ese es el número de fuentes de trabajo que en el renglón industrial maquilador se han retirado del mercado laboral local, lo que se traduce en unos 6,000 empleos perdidos", dijo Federico Alanís Peña, presidente de CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria y la Transformación) a nivel local.

FEDERICO ALANÍS PEÑA, PRESIDENTE DE CANACINTRA.

"Nosotros que andamos en el campo de ´batalla´ todos los días, que visitamos las fuentes de trabajo que operan en esta fronteriza ciudad, nos damos perfecta cuenta de lo que está sucediendo en el ámbito maquilador", afirmó el dirigente industrial.

"El problema grande, grande, son los aranceles, y la frontera se está cayendo. Hay por ese detalle, muchas afectaciones para la industria maquiladora y bueno, esto ha propiciado que varias empresas del ramo ya se hayan ido de aquí", volvió a decir Alanís Peña.

6 mil empleos se han perdido con el cierre de maquiladoras (un total de 30) en lo que va de este 2025.

ENTRE MÉXICO, CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS

SE ESPERA UN BUEN ARREGLO EN EL T-MEC

No negó que el problema de la inseguridad también es motivo de preocupación para nosotros, pero el principal problema es, insisto, es el cobro de aranceles a la exportación de los productos de la industria maquiladora.

"Mientras no se arreglen los aranceles, vamos a seguir ´muertos en vida´ y eso hay que reconocerlo, esa es la realidad que se vive hoy en día, por lo que hay plena confianza en que los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos lleguen a un arreglo, a una buena negociación por cuanto al manejo del acuerdo comercial denominado T-MEC.

Si arreglan lo de los aranceles, a nosotros se nos compondrá la situación", apuntó finalmente el dirigente de los industriales adheridos a la CANACINTRA Reynosa.