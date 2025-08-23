Vence plazo para registro a Pensión Mujeres Bienestar

El plazo para registrarse en la "Pensión Mujeres Bienestar", programa federal que brinda apoyo económico a mujeres de entre 60 y 64 años, está por concluir.

El próximo sábado es el último día para hacer este trámite, ya que la convocatoria permanecerá hasta el 30 de agosto en el centro de convenciones del Parque Cultural.

La Secretaría de Bienestar recordó que el registro se realiza conforme a la inicial del primer apellido, con un calendario escalonado de lunes a viernes, mientras que los sábados se recibe a todas las letras.

Las interesadas deben acudir con identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y número de teléfono.

Este programa busca apoyar a mujeres que aún no cumplen los 65 años para acceder a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores.

Las autoridades federales hacen un llamado a las mujeres que cumplen con el rango de edad a no dejar pasar esta oportunidad, ya que el periodo de registro concluye en pocos días.

El personal de Bienestar Federal atiende en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a viernes, y sábado de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.



