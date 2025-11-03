Entregan las tarjetas hasta el día 8 del actual

Hasta el próximo 8 de noviembre permanecerá la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, por lo que si hay féminas a las que no les ha llegado el mensaje, marquen para verificar su situación.

Las beneficiarias recibirán un mensaje de texto en su teléfono celular donde se les indicará la fecha y hora para acudir a recoger su tarjeta,

Lucila Calvillo Domínguez, directora de los programas de Bienestar Federal comentó que las mujeres que aún no han recibido su tarjeta es importante que se comuniquen directamente al teléfono 899 4777773.

"Es importante que vengan a checar o que me llamen, hay personas que no están recibiendo el mensaje de notificación, no queremos que nadie se quede fuera de este apoyo, marque a los números para que puedan recibir su tarjeta", dijo.

El programa federal es enfocado a las mujeres de 60 y 64 años de edad, que otorga un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

Las mujeres que se registraron en tiempo y forma, deben de recibir su tarjeta en estos días, al quedar pocos días para cerrar el plazo.



