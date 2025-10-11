Entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar

Se dio inicio a la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en el Centro de Convenciones de Reynosa, dirigida a las ciudadanas que realizaron su registro durante el pasado mes de agosto.

Durante la jornada de este 10 de octubre, el recinto registró una abundante afluencia de beneficiarias, aunque sin congestionamientos, gracias a la eficiencia del equipo de trabajo, que permitió un flujo constante y ordenado en las filas.

El enlace regional de Programas para el Bienestar, Jesús Acosta, destacó que la atención se desarrolló de manera ágil y exhortó a las beneficiarias a acudir cuanto antes, ya que en caso de presentarse algún error en la documentación o en el registro, se podrá remediar de forma oportuna.

"Sí, que traigan sus documentos tal cual les pedimos, el comprobante del trámite y, sobre todo, paciencia. Además, es importante contar con la CURP impresa recientemente y la credencial de elector vigente, tanto en original como en copia", señaló.

Entre los documentos indispensables se encuentran el comprobante del trámite realizado en agosto, el talón morado de registro, la CURP impresa recientemente y la credencial de elector vigente, tanto en original como en copia.

El procedimiento contempla la verificación de documentos, la toma de una fotografía en el lugar y finalmente la entrega del sobre cerrado con la tarjeta, junto con un libro informativo que contiene los derechos de las mujeres, a fin de reforzar el propósito de acompañamiento y bienestar integral del programa.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el 7 de noviembre será la fecha límite para recoger la tarjeta. Sin embargo, Jesús Acosta hizo un llamado a las beneficiarias para que acudan antes de esa fecha y preferentemente antes de las 2:00 de la tarde, con el fin de evitar contratiempos o problemáticas que puedan demorar el proceso y afectar su acceso al beneficio, además de garantizar que, en caso de existir dudas sobre el trámite o algún detalle en específico, se les pueda brindar la atención adecuada.

En el Centro de Convenciones se instalaron módulos de atención donde el personal del programa brinda orientación y apoyo para resolver dudas sobre el proceso.

Con esta jornada, la Pensión Mujeres Bienestar avanza en Reynosa con el propósito de fortalecer el apoyo económico y social a mujeres en situación de vulnerabilidad.



