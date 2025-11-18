Arranca pago de pensión a mujeres del Bienestar

Este lunes comenzó el pago a las féminas que se registraron al programa Pensión Mujeres Bienestar, por lo que podrán acudir al Banco del Bienestar para recibir su apoyo federal.

La Secretaría de Bienestar, informó que el depósito se realizará entre el 18 y el 21 de noviembre.

¿Cuál es el calendario de pagos?

De acuerdo con el calendario oficial, la dispersión de recursos se hará conforme a la letra del primer apellido, iniciando el martes 18 con los apellidos que comienzan con A, B, C y D. El miércoles 19 de noviembre corresponderá a quienes tengan apellidos iniciados en E, F, G, H, I, J y K. Para el jueves 20 de noviembre se contempla a las letras L, M, N, Ñ, O, P y Q, mientras que el viernes 21 se atenderá a R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Autoridades federales reiteraron que, una vez depositado el recurso, las beneficiarias podrán disponer de él de manera inmediata.

¿Cuál es el objetivo del programa?

El programa, impulsado por el Gobierno de México, tiene como propósito otorgar un apoyo económico a mujeres en esta etapa de vida que no tienen acceso al programa Pensión del Adulto Mayor de 65 y más.

El programa busca fortalecer la economía de las mujeres de 60 a 64 años, otorgando 3 mil pesos bimestrales.

BENEFICIADAS

Casi dos millones de mujeres de 60 a 64 años, recibirán por primera vez su pensión del bienestar.