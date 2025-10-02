Alistan entrega de tarjetas de la Pensión de Mujeres

A partir del próximo 7 de octubre, en el Centro de Convenciones de Reynosa, dará inicio la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a las ciudadanas que realizaron su registro durante el pasado mes de agosto.

El programa tiene como objetivo brindar un apoyo económico directo a mujeres en situación de vulnerabilidad, por lo que este paso representa la conclusión del proceso de inscripción y el inicio de la dispersión de recursos.

Llaman a acudir preparadas

Jesús Acosta, director de la actividad, exhortó a las beneficiarias a presentarse con la documentación solicitada para evitar retrasos o contratiempos.

"Sí, que traigan sus documentos tal cual les pedimos, el comprobante del trámite y, sobre todo, paciencia. Además, es importante contar con la CURP impresa recientemente y la credencial de elector vigente, tanto en original como en copia", señaló.

Entre los requisitos indispensables se encuentran:

Comprobante del trámite realizado en agosto. Talón morado de registro. CURP impresa recientemente. Credencial de elector vigente (original y copia).

Proceso de entrega

El procedimiento contempla una verificación de documentos, la toma de una fotografía en el lugar y finalmente la entrega del sobre cerrado con la tarjeta. Una vez concluido este paso, las beneficiarias podrán acceder a los recursos del programa en las fechas establecidas por la Secretaría de Bienestar.

Atención y orientación

Para resolver dudas o aclaraciones, el personal del programa contará con módulos de atención instalados en el Centro de Convenciones, donde se brindará orientación directa sobre el proceso y los requisitos.

Además, la Secretaría de Bienestar informó que se enviarán mensajes SMS a las beneficiarias para notificar la fecha, hora y lugar de su cita correspondiente, con el fin de agilizar el procedimiento y evitar aglomeraciones.

Con esta entrega, se da un paso más en la consolidación de la Pensión Mujeres Bienestar en Reynosa, programa que busca fortalecer el apoyo a quienes más lo necesitan.



