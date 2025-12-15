Termina el plazo para registro de pensiones

Este sábado 13 de diciembre, fue el último día para que adultos mayores, así como mujeres, realicen su registro a la Pensión Adulto Mayor y la Pensión Mujeres Bienestar.

¿Qué documentos se requieren para el registro?

Lucila Calvillo Domínguez, directora de los programas de Bienestar Federal en Reynosa, hizo el llamado a la ciudadanía para acudir al Centro de Convenciones del Parque Cultural, antes de que concluya el periodo de incorporación, ya que descartó que se pudiera ampliar en el transcurso de esta semana que apenas comienza.

Las atenciones son de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Ahora se desconoce si habría una prorroga para esta semana.

Detalles sobre el programa Mujeres Bienestar

Las personas interesadas en registrarse a esos dos programas federales, deben llevar; Curp actualizado de este año, acta de nacimiento y comprobante de domicilio no máximo de 3 meses.

El programa Mujeres Bienestar, otorga un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias.