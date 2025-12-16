Entregan tarjetas de pensión a beneficiarios

Un total de 982 tarjetas del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años en Reynosa, se entregarán a quienes realizaron su registro durante el mes de agosto, como parte del proceso de incorporación a este programa federal.

Desde ayer lunes 15 de diciembre y hasta el 20 de diciembre se llevará a cabo el otorgamiento de los plásticos a los beneficiados.

Lucila Calvillo Domínguez, directora de los programas de Bienestar Federal en Reynosa, comentó que durante estos días se estarán atendiendo todas las letras del abecedario, sin importar la inicial del primer apellido, por lo que las personas adultas mayores podrán acudir en cualquiera de las fechas establecidas dentro del periodo señalado.

"Estamos aceptando todas las letras, no importa, pero si es importante que vengan a recogerlas con tiempo", dijo.

Luis Lauro Reyes Rodríguez, delegado de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, informó que a nivel estatal, se entregarán un total de 5 mil 473 tarjetas.

Las autoridades federales informaron que el horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en el Centro de Convenciones del Parque Cultural, mientras que el sábado la entrega se realizará de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Las autoridades exhortaron a los beneficiarios a acudir en los días y horarios indicados para recibir su tarjeta, documento indispensable para el cobro del apoyo económico correspondiente.

