Entregan las tarjetas de pensión a beneficiarios

Entregan las tarjetas de pensión a beneficiariosEs para mujeres del Programa Bienestar de 60 a 65 años y adultos mayores de 65
Autoridades federales realizan la entrega de tarjetas a quienes se registraron durante el mes de julio para acceder a las pensiones.
Se entrega el plástico a las personas que se afiliaron al programa Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 65 años de edad y Pensión Adultos Mayores de 65 y más.
Se pide a los beneficiarios traer sus identificaciones oficiales.
