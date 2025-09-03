Entregan las tarjetas de pensión a beneficiarios

Autoridades federales realizan la entrega de tarjetas a quienes se registraron durante el mes de julio para acceder a las pensiones.

Se entrega el plástico a las personas que se afiliaron al programa Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 65 años de edad y Pensión Adultos Mayores de 65 y más.

Se pide a los beneficiarios traer sus identificaciones oficiales.