Reynosa

Entregan las tarjetas de pensión a beneficiarios

Es para mujeres del Programa Bienestar de 60 a 65 años y adultos mayores de 65
  • Por: Nubia Rivera
  • 03 / Septiembre / 2025 - 02:01 p.m.
Autoridades federales realizan la entrega de tarjetas a quienes se registraron durante el mes de julio para acceder a las pensiones.

Se entrega el plástico a las personas que se afiliaron al programa Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 65 años de edad y Pensión Adultos Mayores de 65 y más.

Se pide a los beneficiarios traer sus identificaciones oficiales.

