Tragedia reaviva alerta por ingestión de pilas

Las pilas tipo botón, comunes en relojes, juguetes y aparatos electrónicos, contienen sustancias altamente corrosivas como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, dióxido de manganeso y cloruro de amonio, que al entrar en contacto con el cuerpo humano pueden provocar quemaduras internas, gastritis severa, intoxicación e incluso la muerte si no se atiende a tiempo al menor afectado.

Tras el lamentable fallecimiento de un bebé identificado con el nombre de Ángel originario de esta ciudad, por haber ingerido una pila, se alerta sobre la gravedad de este tipo de accidentes domésticos, que, aunque no son frecuentes, pueden tener consecuencias fatales si no se actúa con rapidez.

José Gabriel Rosado Triay, médico pediatra, en entrevista para El Mañana, explicó que las baterías tipo botón, representan un alto riesgo para los niños, ya que su tamaño pequeño y su apariencia llamativa hacen que los menores las manipulen y las lleven a la boca.

“Si es la ingestión como en este caso de la batería tipo botón, hay que ir inmediatamente a un centro hospitalario, no clínica, no consultorio, porque el riesgo de que el jugo gástrico cuando se ingiere la batería y llega al estómago le quite la protección que tiene la batería y entonces empieza a soltar las sustancias que contiene la batería que pueden ser ácidas o alcalinas, pero que son sumamente tóxicas para el cuerpo”, recalcó.

El pediatra subrayó que una vez dentro del estómago, el jugo gástrico puede dañar la cubierta de la batería y liberar sustancias altamente tóxicas.

“Producen una gastritis intensa y entonces se va a caracterizar por dolor abdominal, puede tener vómitos, puede tener sudoración, antes de que se rompa la batería hay que tratar de extraerla por medio de endoscopía, pero si la batería liberó sus componentes, ahí sí hay que observar al niño porque las posibilidades de una gastritis son muy altas”, recalcó.

Las pilas alcalinas, dijo, suelen contener sustancias capaces de dañar órganos vitales, como el esófago, el estómago o incluso las vías respiratorias, en caso de aspiración.

Rosado Triay señaló que ante sospecha, la forma correcta de proceder es realizar una radiografía toraxicabdominal para determinar la ubicación exacta de la pila, ya que estos objetos pueden detectarse con facilidad, incluso en los casos más graves, se requiere extraer la batería mediante endoscopía.

“Lo primero que va a haber es el dolor abdominal, si se masticó la pila o si se vertió algo en la boca, sí podemos encontrar ciertas lesiones como irritación o quemaduras en la boca, en el esófago y en el estómago que es donde está, si se ingirió completamente hacia el estómago, entonces vamos a encontrar ahí sí dolor abdominal, vómito, en algunas ocasiones pueden tener calambres musculares, picazón en la piel”, dijo.

Y agregó: “mientras esto avanza vamos a encontrar otro tipo de síntomas como puede ser una neumonía por irritación si es que metió algo a las vías respiratorias, tienen mala pronunciación y tienen datos de intoxicación del sistema nervioso como bien sean una mala pronunciación, debilidad de las piernas y aparte del dolor abdominal, puedes tener dificultad para respirar debido a la irritación de la garganta, pueden provocar diarrea, babeo y vómitos también, es lo más común cuando ya está intoxicado el niño”.

DE 1 A 4 CASOS POR AÑO

Aunque el médico indicó que este tipo de incidentes no son comunes, estimó que en su práctica atiende entre tres y cuatro casos al año, principalmente relacionados con la ingestión de medicamentos, cloro, petróleo o productos corrosivos colocados en envases de bebidas.

“El más común es la ingestión de productos químicos, como petróleo, cloro, de esos fabulosos, productos que vienen en bases de refresco, es lo más común, el segundo serían los medicamentos, tercer lugar la ingestión de cuerpos extraños, nos ha tocado ver cómo ingieren en ocasiones tachuelas, alfilercitos de seguridad de esos chiquititos, monedas también, y entonces, esos son los que vienen siendo los más frecuentes como ingestión de cuerpo extraño que se llama”, finalizó.







