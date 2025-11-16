Alertan a ciudadanía de peligroso hoyo

Serio peligro es el que representa para los peatones tremendo hoyo que hay sobre la banqueta de la calle Allende entre Juárez e Hidalgo en pleno centro de la ciudad.

El problema existe desde hace mucho tiempo, pero hasta el momento a ninguna autoridad del gobierno municipal de Reynosa le ha interesado darle solución.

Según empleados de comercios establecidos en esa área, ya se ha reportado al ayuntamiento local pero hasta el momento no se ha hecho nada por atender el llamado hecho.

La falta de una tapa resistente y adecuada en ese lugar, ya ha sido causal de accidentes entre los transeúntes que tienen que pasar por ahí ya para ir a su trabajo o a su domicilio.

Este no es el único caso de riesgo que existe en esta área céntrica, sino que hay muchos más pero tampoco se atienden por parte de quienes tienen la obligación de hacerlo, dijo Eliseo Montañez, quien acertó a pasar por el sitio.

Mientras tanto son sobre todo las personas adultos mayores los que más peligro corren al transitar por las banquetas que están semidestruidas en varios de sus tramos pese a que debieran estar en mejores condiciones, pero ha faltado acción por parte de las autoridades correspondientes.