Banquetas destrozadas, trampa para los peatones

Verdaderas trampas para peatones y más para niños y adultos mayores así como para discapacitados, son las que representan banquetas hechas pedazos así como registros sin tapa.

Problemas como los mencionados existen en diferentes sectores de Reynosa, incluido el centro comercial de la ciudad, sin que las autoridades municipales hayan dado atención a los reclamos de la ciudadanía que demanda mantenimiento a las banquetas.

Muchas están destrozadas en varios de sus tramos, cuarteadas y son un peligro para discapacitados, que tienen que moverse a base de una silla de ruedas, apoyados con muletas o simplemente para personas mayores, muchas de las cuales han tenido accidentes como caídas y otros más a causa del mal estado en que están los tramos de vía pública, dicen transeúntes como Diego Solís, residente de la colonia Longoria.

Desafortunadamente no hay autoridad alguna en la ciudad que por lo menos tome reporte de ese tipo de problemática en torno a la cual no ha habido hasta el momento alguna intervención de quienes tienen la obligación de buscar una solución.

Entre tanto, son los peatones y los que forman parte de los grupos vulnerables los que más riesgo corren al caminar por las banquetas en pésimo estado, que abundan por doquier y màs en las colonias populares situadas en las goteras de la ciudad a donde no llegan trabajos de mantenimiento a muchos de los servicios públicos.