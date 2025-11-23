Tapan con neumáticos a drenaje abandonado

Con cuatro neumáticos de deshecho, se alerta a automovilistas y peatones del peligro que constituye un drenaje pluvial sin su cubierta metálica, problema que ya se ha presentado en varias ocasiones.

El caso corresponde a la calle Cuauhtémoc con Praxedis Balboa Sur de la colonia Miguel Hidalgo y algunos conductores piden la pronta intervención de las autoridades competentes a efecto de que le den solución adecuada.

Antes de que se colocaran las llantas usadas en el sitio, ya varios vehículos habían caído en el pozo que tiene una profundidad de más de un metro.

En otros puntos de la ciudad, se presenta la misma situación lo mismo que alcantarillas sin tapa que también son un peligro para los automovilistas, en este caso, más que para transeúntes.

Los daños que llegan a causarse quienes caen en esos hoyancos, llegan a ser importantes sobre todo en llantas y en sistema de suspensión de las unidades motrices, averías de las que ninguna autoridad o dependencia responde.

Vecinos de la Cuauhtémoc dicen que ya son varias ocasiones en que se ha registrado el mismo problema porque seguramente quienes acuden a hacer la reparación, no lo hacen de manera correcta.