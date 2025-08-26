Colapsa rejilla de drenaje pluvial

Peligro latente para automovilistas representa la falta de una parte de la rejilla del sistema de drenaje pluvial que colapsó y que se ubica a la altura de la avenida Beethoven y calle lateral Canal Rhode en la colonia Narciso Mendoza.

Por más de un mes ha permanecido el lugar en esas condiciones sin que hasta el momento el ayuntamiento local haya ordenado la solución del problema.

Cientos de automovilistas circulan por el sitio en forma diaria y pese a que el peligro de sufrir un accidente es mayor sobre todo para quienes transitan por ahí en horas de la noche, nada se ha hecho al respecto hasta el momento.

Se sabe que ya algunos vehículos han caído en el hueco que ha dejado la falta de la rejilla, provocando daños a neumáticos y hasta a la suspensión de las unidades, pero pese ello no han acudido a quejarse ante el gobierno municipal.

Uno de los conductores que dice transitar con mucha frecuencia por la arteria en mención, que sólo dijo llamarse Marcelino Islas, pidió al municipio y al departamento correspondiente que se aboque a realizar la reparación que corresponda para evitar mayores problemas.