Una escuela se está derrumbando

Una escuela se está derrumbandoDemandan padres de familia a los directivos del plantel actuar rápido antes de que ocurra una tragedia
Techos de algunos salones de la Escuela Primaria Litha Peña de Garza de la colonia Mano con Mano, se están derrumbando y demandaron con urgencia a directivos del plantel a evitar una tragedia.
Un grupo de madres y padres de familia que tenían planes de cerrar la institución educativa, encararon al director José Martinez Zavala a quien acusaron de no hacer nada en beneficio de la misma escuela y de quien dijeron que no consideraba prioritario reparar el cielo falso del que ya se desprendieron varias piezas, dijo Sofía García, una de las quejosas. Afortunadamente ninguna cayó sobre los educandos y maestros, pero el peligro persiste.
EL MAÑANA RECOMIENDA