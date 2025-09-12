Una escuela se está derrumbando

Techos de algunos salones de la Escuela Primaria Litha Peña de Garza de la colonia Mano con Mano, se están derrumbando y demandaron con urgencia a directivos del plantel a evitar una tragedia.

Un grupo de madres y padres de familia que tenían planes de cerrar la institución educativa, encararon al director José Martinez Zavala a quien acusaron de no hacer nada en beneficio de la misma escuela y de quien dijeron que no consideraba prioritario reparar el cielo falso del que ya se desprendieron varias piezas, dijo Sofía García, una de las quejosas. Afortunadamente ninguna cayó sobre los educandos y maestros, pero el peligro persiste.