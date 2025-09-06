Reynosa

Tiene lateral del Rodhe tramo carretero mortal

Los habitantes del sector reclaman a las autoridades que tomen medidas inmediatas para abordar esta situación
  06 / Septiembre / 2025
En algunos tramos se observan deslaves que reducen aún más los carriles por los cuales transitan los vehículos.

La lateral del canal Rodhe, a la altura de la colonia Américo Villarreal II en Reynosa, se encuentra en un estado de abandono y representa un grave peligro para los conductores y peatones.

La falta de mantenimiento y la acumulación de maleza han convertido este tramo carretero en un escenario de numerosos accidentes fatales.

Vecinos Exigen Acción Urgente

Los habitantes de la zona están pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas para abordar esta situación. Según Ricardo Moreno, vecino del lugar, "apenas el mes pasado un muchacho se fue al canal y ya no salió, se ahogó". Los residentes señalan que la cantidad de baches, la poca visibilidad y los carriles angostos en algunas curvas hacen que este tramo sea extremadamente peligroso.

Problemas que

Aumentan el Riesgo

· Baches y pavimento deteriorado: La falta de mantenimiento ha provocado la formación de numerosos baches que pueden causar accidentes.

· Poca visibilidad y curvas peligrosas: Las curvas cerradas y la falta de señalización adecuada aumentan el riesgo de accidentes.

· Falta de iluminación: La ausencia de iluminación adecuada en la vialidad hace que sea aún más riesgoso transitar por las noches.

· Maleza y abandono: La acumulación de maleza y la falta de limpieza en la zona contribuyen a la sensación de abandono y peligro.

Un Llamado a la Acción

Los vecinos esperan que las autoridades tomen medidas urgentes para mejorar la seguridad en esta zona y prevenir futuros accidentes fatales. La comunidad está pidiendo acción inmediata para abordar esta peligrosa situación y garantizar la seguridad de los conductores y peatones.

