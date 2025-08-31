Temen ocurra accidente por cable de luz tirado en la calle

Desde la noche del martes, un cable eléctrico caído en la colonia Francisco Sarabia, específicamente en la calle lateral Rodhe, mantiene en alerta a los vecinos, quienes advierten que representa un peligro constante para peatones y automovilistas, especialmente para los niños que transitan por la zona.

El incidente ocurrió cuando el cable se reventó y cayó sobre una camioneta estacionada, lo que provocó chispazos y bajo voltaje en algunas viviendas. Pese a que los colonos realizaron múltiples reportes, hasta el momento no han recibido atención por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Yo tengo tres niños y después de que el cable cayó arriba de la camioneta fue donde chispó. Nadie nos hacía caso porque decían que era de internet, pero no puede ser, porque si fuera de internet no habría hecho corto. Es un peligro porque está prácticamente en la calle", relató Cristina Martínez López, vecina afectada.

Los habitantes explicaron que elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar tras el reporte, pero únicamente levantaron el cable para retirarlo del paso, sin resolver el desperfecto. Posteriormente, una persona que intentó verificar el estado de la línea recibió una descarga según palabra de los vecinos, lo que confirmó que se trataba de un cable de energía y no de telecomunicaciones, como inicialmente se había señalado.

"Le dije a mi mamá, si fuera de internet no habría tronado cuando cayó arriba de la camioneta. Fue ahí cuando nos dimos cuenta que era de luz", agregó Martínez López.

Vecinos insisten en que la atención debe ser inmediata, pues el cable continúa colgando y el riesgo de que un peatón o un vehículo resulte afectado es latente. "Aquí pasan los niños por la banqueta para ir a la tienda. Es un peligro para cualquiera", advirtieron.