Alertan de peligro mortal en lateral del canal Rodhe

La lateral del canal Rodhe, a la altura de la colonia Américo Villarreal II en Reynosa, se encuentra en un estado de abandono y representa un grave peligro para los conductores y peatones. La falta de mantenimiento y la acumulación de maleza han convertido este tramo carretero en un escenario de numerosos accidentes fatales.

Vecinos Exigen Acción Urgente

Los habitantes de la zona están pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas para abordar esta situación. Según Ricardo Moreno, vecino del lugar, "apenas el mes pasado un muchacho se fue al canal y ya no salió, se ahogó". Los residentes señalan que la cantidad de baches, la poca visibilidad y los carriles angostos en algunas curvas hacen que este tramo sea extremadamente peligroso.