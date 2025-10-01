Tiene la Pedro J. Méndez su ´isla´ de tierra y basura

"La isla", es como la han bautizado los vecinos de la zona; se trata de un montón de tierra y maleza que por apatía de las autoridades municipales comenzó a aparecer justo al centro de la calle Segunda Petrolera que requiere pavimentación, en la colonia Pedro J. Méndez.

Refieren que esta situación inició hace ya algunos años; sin embargo, no se ha prestado atención por parte de las autoridades. Asimismo, indican que se ha solicitado en repetidas ocasiones la pavimentación de dicha vialidad, sin que obtengan una respuesta favorable.

"Aquí ya la bautizamos como "la isla"; ahí se ponen los animalitos porque cuando llueve la calle se inunda completamente, pues nunca nos hiciera un caso, ya han pasado presidentes de colonia y demás comités y nunca pudieron hacer que pavimentaran esta calle, pues sí, pedimos ahora sí que a quien le corresponda obras públicas que nos apoyen, ya es mucho esto", detalló Raúl Jiménez Garza, residente de la zona.



