Pedirá alcalde apoyo ciudadano

Lo anterior, luego de que realizó un "tercer llamado" a las autoridades estatales para apoyar en este proceso.

"Estamos haciendo la tercera llamada al gobierno del estado para que por favor nos ayuden, que hagan algo, nosotros ya hicimos todo, el centro, el recurso, se necesita voluntad política para poderlos mover de esta plaza", expresó el alcalde.

Pero ante la pregunta de ¿Qué procedería? agregó: "Voy a hacer un llamado a la ciudadanía para que nos ayuden a moverlos, con el apoyo de las camionetas de ellos y de todos los ciudadanos porque no podemos seguir en esas circunstancias donde se afecta la seguridad y salubridad del municipio".

Aunque la fecha de traslado de los migrantes sigue pendiente y dependerá de que se termine de construir el nuevo refugio, hasta el último reporte proporcionado por Peña Ortiz, ya estaba el 90 por ciento.

La alternativa para que los ciudadanos de Reynosa ofrezcan sus vehículos no se detalló más allá del anuncio.

Pero el mandatario si enfatizó en el tercer llamado al gobierno estatal. "Ya es la tercer llamada porque vemos que no hay respuesta, esperemos que abran los ojos ahí alguien".

La petición que el alcalde podría hacer a la ciudadanía para trasladar a los migrantes debe contar con algún respaldo de la autoridad, ya que en septiembre del 2021 EL MAÑANA documentó que dos residentes de San Fernando fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional acusados de "tráfico de ilegales", luego de que por buena voluntad, se ofrecieran a trasladarlos hacía Reynosa.

FALSAS PROMESAS

Por otra parte comentó que existen organizaciones no gubernamentales que dan falsas promesas a la comunidad migrante, acerca de que Estados Unidos aceptará sus trámites de asilo.

Siendo esta, una de las principales causas por las que extranjeros se queden varados más de un año en búsqueda de respuesta. "Las ONG deben dejar de decir mentiras, porque no es cierto que todos recibirán asilo, no todos van a calificar, es más, la gran mayoría no lo hará, tenemos que ser transparentes, dar información pertinente, tenemos a muchos migrantes que llevan aquí más de un año varados por falsas promesas que les hacen, debemos ser honestos".