La Diócesis de Matamoros-Reynosa, a través de la Pastoral Vocacional, convoca a jóvenes varones a participar en el Círculo Vocacional, un encuentro juvenil orientado a la reflexión sobre el llamado personal y vocacional.

El evento se llevará a cabo este sábado 17 de enero a las 3:00 de la tarde en la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe, en Reynosa.

El circulo vocacional es un momento en el que se reúnen los jóvenes una ves al mes, donde reciben temas por un sacerdote que puedan ayudar a discernir su vocación, ademas de tener una convivencia fraterna entre todos los asistentes.

Este encuentro está dirigido a varones mayores de 17 años, con el objetivo de ofrecer un espacio de acompañamiento.

El Círculo Vocacional forma parte de las acciones para promover la participación juvenil en la vida de la Iglesia, así como para fomentar valores, compromiso social y crecimiento personal desde la fe.

Las personas interesadas pueden realizar su registro previo a través del formulario en línea disponible en la página oficial.



