Descarta Partido Verde Coalición en el 2028

El Partido Verde Ecologista de México descartó ir en Coailición en la contienda por la gubernatura de Tamaulipas en el 2028, asegurando que cuenta con perfiles para buscar las distintas posiciones que serán disputadas.

Arturo Escobar y Vega, coordinador de grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, aacompañad del dirigente del Partido Verde en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, la diputada federal Cassandra de Los Santos, Maki Ortiz, Senadora de la República y el presidente municipal de Reynosa Carlos Peña, dio a conocer entre otros temas el inicio de su programa de afiliación en Tamaulipas con lo cual se busca incrementar su número de simpatizantes, asimismo Escobar y Vega, destacó el referente con el que ya cuenta el partido en distintas localidades respecto a candidatos potenciales para las próximas elecciones a gobernaturas, expresó, “hoy el partido trae perfiles para ser candidatos a todos los espacios,