Se intensifica el ´chapulineo´ entre políticos

Ante los retos que se visualizan de aquí al proceso electoral 2027 hay algunos políticos que ya andan como los saltamontes (chapulines), sin embargo esto no afecta ni afectará al Partido Morena, afirmó José Luis Moreno Hernández, presidente del Comité Directivo Municipal de este instituto político.

Aseveró que independientemente de que algunos se vayan a otros partidos por convenir así a sus intereses personales y de grupo, "en Morena nuestro pueblo tiene el voto y tendrá la razón", por lo que no hay ninguna preocupación en este sentido.

"No se equivoca el pueblo que vota por el proyecto de nación, por la 4a Transformación", afirmó el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Morena, refiriéndose a las perspectivas políticas que se tienen para el proceso electoral 2027, cuando se renovarán los cargos de elección popular.

"Las escaleras se barren de arriba hacia abajo como decía el ex presidente de México, y allá arriba están trabajando bien, como la presidenta Claudia Sheinbaum, que tienen la voluntad de ayudar a su pueblo", señaló el dirigente Moreno Hernández.

Recordó el Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Morena en Reynosa que a los saltamontes (chapulines) que se van a otro partido político les va mal, y que esto ya se demostró en el anterior proceso político electoral, cuando dichos saltamontes sacaron muy pocos votos.

Por ultimo, el dirigente Moreno Hernández, dijo que los presidentes de los comités directivos municipales están haciendo su trabajo en favor del proyecto de nación, para el segundo piso, y que sin duda esto se reflejará en el proceso 2027, cuando se convocará al pueblo a las urnas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), para participar en los cargos de elección popular.