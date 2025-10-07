Participa la UTTN en el encuentro Investigadores

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), bajo la dirección de su rector, Edgar Garza Hernández, participó en el Encuentro de Jóvenes Investigadores Tamaulipas 2025, con el objetivo de fortalecer los programas educativos en áreas estratégicas como la industria de semiconductores.

Dicho encuentro fue organizado por la Secretaría de Educación del Estado, a través del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), y logró reunir a estudiantes de instituciones de educación superior de todo el estado, quienes compartieron los avances y resultados de sus proyectos de investigación en diversas áreas del conocimiento.

Asimismo, se llevó a cabo el panel titulado "Estrategias nacionales y estatales para el impulso a la industria de semiconductores", el cual contó con la participación de autoridades académicas, expertos en tecnología y representantes del sector empresarial.

Entre las autoridades presentes en este foro, se encontraba el Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García; la Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar; el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, y el Director del COTACYT, Julio Martínez Burnes, así como autoridades, académicos y representantes del sector productivo.

Con su participación en este foro, la UTTN reafirma su compromiso con la innovación educativa y su vinculación con sectores estratégicos, impulsando así la formación de talento altamente capacitado en campos de alta demanda como los semiconductores.