Empresas afiliadas al CMIC participan en obra pública

Distintas empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción están siendo consideradas para participar en proyectos de obra pública del estado de Tamaulipas, esto luego de haber permanecido en pausa debido a un retraso en la asignación de recursos federales, así lo informó su presidente estatal Pablo Eduardo Haro Panduro.

“Ya se está licitando, ya hay empresas que están trabajando. Por cuestiones que solamente ellos saben, no nada más aquí en Tamaulipas, sino a nivel nacional, se detuvo un poco, pero ya está fluyendo y ya se está trabajando, que es lo que queremos”, expresó el presidente estatal de la CMIC.

Haro destacó que se trata en su mayoría de obras estatales. “Son obras estatales y los municipios no han dejado de trabajar; ustedes lo han visto aquí en Reynosa, que es de las que tienen mayor trabajo, y en Nuevo Laredo, que estuvimos también con la alcaldesa y trae mucho trabajo”.

Asimismo, enfatizó que sea permitida mayor participación por parte de las empresas locales, esto gracias a que las obras están siendo financiadas con recursos tanto municipales como estatales y federales.