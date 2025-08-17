Realiza UTTN Foro MiPyMES con organismos de la IP Local

Con la finalidad de acercar orientación estratégica, fiscal y empresarial que contribuya al fortalecimiento de sus negocios, representantes de la COPARMEX, CANACINTRA, SAT y la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado participaron en el Foro de Orientación MiPyMES el cual tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte.

Dicho foro fue realizada por alumnos, docentes y microempresarios, quienes presentaron planes de negocios elaborado por estudiantes de la carrera de Administración, además se contó con la asistencia y participación como panelistas de la Coordinadora Regional Área de MiPyMES de la Secretaría de Economía Estatal en Reynosa, Karla Yanel Ordoñez Flores, quien compartió con los asistentes el tema Servicio de Apoyo para Emprendedores y MiPyMES.

Por parte del Servicio de Administración Tributaria, fue Marco Antonio Martínez Cerda, quien se encargo de exponer el tema Régimen Simplificado de Confianza; mientras que el presidente de COPARMEX, Heberardo González Garza, presentó el tema Formalización de Emprendimiento, asimismo en representación de la CANACINTRA participó Consuelo Gómez Lucio, quien habló sobre la Formación de Lealtad en los Negocios.

Durante el evento, los empresarios asistentes tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias tal fue el caso de Mario Alberto Vite Banda, quien reconoció el trabajo de la materia de Proyecto Integrador de los alumnos de la carrera de Administración, quienes realizaron un proyecto en la empresa la Finca Restaurante.

Edgar Garza Hernández, rector de la UTTN, destaco la importancia de estos espacios.

Asimismo, Yesenia González Gallardo, alumna de Tercer Cuatrimestre de Técnico Superior Universitario de la carrera de Administración, agradeció en nombre se sus compañeros el apoyo por parte de empresarios y personal docente, al respecto Edgar Garza Hernández, rector de la UTTN, destacó que estos espacios son para compartir experiencias, estrategias y herramientas, donde empresarios y estudiantes puedan dialogar, aprender y establecer alianzas donde los jóvenes conozcan de primera mano las historias de éxito y también los desafíos del emprendimiento, para que puedan convertirse en agentes activos del desarrollo económico.

"En la UTTN estamos convencidos de que la educación y la empresa son aliados estratégicos. Nuestra misión es formar talento con las competencias que el sector productivo requiere y, al mismo tiempo, aportar soluciones innovadoras a las necesidades reales de nuestras comunidades", expresó.

El Rector de la UTTN agradeció al Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, por su decidido impulso a la educación tecnológica y al desarrollo económico de Tamaulipas, así como al Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por su respaldo constante a los proyectos de vinculación que fortalecen la formación de los estudiantes y por fomentar el emprendimiento, el cual reconoció que su visión y apoyo hacen posible que eventos como este se conviertan en plataformas reales de transformación.

Autoridades de la UTTN, así como representantes de COPARMEX, CANACINTRA, SAT y la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, estuvieron presentes.