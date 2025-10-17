Anuncian la celebración del Domingo de Misiones

La Diócesis de Matamoros-Reynosa invita a participar en el Domingo Mundial de las Misiones 2025, que se celebrará este próximo 19 de octubre en todas las parroquias, rectorías y capillas. El obispo, Eugenio Andrés Lira Rugarcía, exhortó a los fieles a participar activamente en la colecta del DOMUND, cuyos recursos serán destinados a apoyar la labor evangelizadora en distintas partes del mundo. El producto de dicha colecta será entregado a la Economía Diocesana de la forma acostumbrada. Recordó que esta jornada representa un momento de reflexión, oración y compromiso con la labor misionera de la Iglesia, en unión con quienes, con amor y valentía, cumplen el mandato del Señor de "ir por todo el mundo y predicar el Evangelio". Citó las palabras del Papa León XIV, quien destacó el poder transformador de la fe, la oración y la generosidad en las comunidades. El obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa reafirmó el espíritu misionero y solidario de la comunidad católica de Matamoros y Reynosa.