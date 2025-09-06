Invitan a conferencia sobre el testamento

En el marco del Mes del Testamento, la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa, invita a la ciudadanía a participar en la conferencia titulada "Testamento: heredar certeza, no conflictos".

Angélica Almanza Treviño, presidenta de la agrupación comentó que el propósito de la conferencia es sensibilizar a la población sobre los beneficios de realizar un testamento a tiempo, brindando certeza legal a las familias.

La actividad contará con la participación de los notarios públicos Lic. Emilia Luebbert Gutiérrez, y el Lic. Alberto Pérez Peña, quienes abordarán la importancia de planear con responsabilidad el futuro patrimonial, a fin de evitar disputas familiares y garantizar tranquilidad a los seres queridos.

El registro para el evento iniciará a las 18:30 horas, mientras que la conferencia dará comienzo a las 19:00 horas en calle Francisco Javier Mina número 1017, en la colonia Longoria.

La entrada será gratuita y está abierta a todo público y será impartida el próximo jueves 11 de septiembre.