Celebrarán ´Parrillada con Causa´ por sillas de rueda

Organismos, asociaciones y cámaras empresariales entre otros sectores de la sociedad, se unieron para llevar a cabo un evento a beneficio, el cual denominaron "Parrillada con Causa". La dinámica consistirá en la organización y participación de 15 equipos, los cuales donarán una silla de ruedas, mismas que serán entregadas a personas de bajos recursos que las requieran en la ciudad de Reynosa.

"Se busca cubrir lo que es una silla de ruedas por cada equipo; para premios ya tenemos por ahí los premios, asador, alguna hielera y, bueno, se dejó otra parte para la carne de competencia, que obviamente todos vamos a tener el mismo tipo y calidad de carne", detalló Roberto Avilez Arizpe, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Reynosa.

Dicho evento tiene como objetivo fomentar el apoyo social, además de la sana convivencia entre la sociedad empresarial organizada. Cabe señalar que la entrega de los apoyos fue asignada de acuerdo con las solicitudes formales presentadas a distintas asociaciones participantes.

"Es una competencia sencilla comparado con algún otro evento parrillero, realmente es mera convivencia que surgió de podernos reunir, de poder platicar; muchas veces estamos en reuniones y no tenemos ese tiempo a lo mejor de manera personal más relajada, entonces es lo que queremos y, aparte, ya que nos juntamos, pues poder hacer un apoyo", expresó Avilez.

Afirman que las necesidades abundan; es por esto que buscarán que este tipo de eventos con causa se repliquen con mayor frecuencia, por lo que ya se encuentran revisando la posibilidad de una segunda edición.



