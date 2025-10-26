Apoya Movimiento Ciudadano el rescate del Parque Cultural

Diputados locales se unieron para contribuir a los trabajos de rehabilitación, mejoramiento y limpieza de las instalaciones del Parque Cultural Reynosa y Laguna la Escondida, que es una Área Natural Protegida, sitios visitados a diario y sobretodo los fines de semana por decenas de familias y deportistas, quienes utilizan estos espacios para la recreación y fomentar las diferentes disciplinas.

El líder de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano, diputado Juan Carlos Zertuche, agradeció en primera instancia el apoyo del Gobernador Américo Villarreal Anaya para comenzar los trabajos de evaluación de daños este fin de semana, con el propósito de hacer una planeación por etapas de las actividades a desarrollar.

El dirigente local del MC agradeció el apoyo incondicional que están otorgando el presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tamaulipas (JUCOPO), diputado Humberto Prieto Herrera; la diputada local Magaly Deándar y la diputada local Eva Reyes porque -dijo- siempre están al tanto de las necesidades de los ciudadanos.

Con esta actividad en conjunto que han iniciado el Gobierno de Tamaulipas, la Secretaría de Obras estatal y los diputados y las diputadas de las distintas comisiones, "hoy ganan las familias de Reynosa y los deportistas pertenecientes a los distintos clubes de corredores", destacó el diputado local Carlos Zertuche.

Este es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto por el bien de nuestra gente y nuestra ciudad, expresó el legislador del partido Movimiento Ciudadano.

"Por eso agradezco y aplaudo la decisión que han tomado los diputados y el gobernador, porque la laguna La Escondida y el Parque Cultural nos necesitan", enfatizó.