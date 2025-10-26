Realizarán productores paro en la zona norte

Productores de la zona norte de Tamaulipas y el Valle de San Fernando, llevarán a cabo un paro y una reunión el próximo lunes a la altura de la Bodega La Herradura, mejor conocida como la Y, ubicada en carretera Matamoros-Victoria a partir de las 8:00 Horas, lugares a los que asistirá una representación del campesinado de Reynosa.

"Como productores del campo que somos, tenemos la obligación de asistir a cualquier lugar de los dos eventos para hacer presión y que el gobierno se dé cuenta de que el campo se está muriendo", dijo Gabriel Armendáriz Escobedo, presidente del Comité Municipal Campesino de Reynosa.

El objetivo del evento es que el gobierno mexicano saque los granos básicos del T-MEC y los precios de garantía para las cosechas de los productores nacionales así como la Banca de Desarrollo para el campo.

La invitación a participar la está haciendo el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano en coordinación con el Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, por lo que se convoca a los productores de sorgo, maíz, frijol. y trigo del Valle de San Fernando y del norte de Tamaulipas al encuentro de referencia.

TAMBIÉN EN RÍO BRAVO

Por su parte los productores rurales de la vecina ciudad de Río Bravo, también llevarán a cabo un paro el mismo lunes entrante a partir de las 8:00 Horas en el área verde del Libramiento a Matamoros entre la calle Matamoros y la Unidad Deportiva Las Liebres.