Paralizan bloqueos la economía local

Paralizada se encuentra la economía local y regional por el bloqueo que llevan a cabo productores de sorgo en la carretera Victoria-Reynosa.

El hecho de que estén varados numerosos camiones con mercancía perecedera y de otro tipo ha ocasionado que disminuyan las ventas en los negocios". Gildardo López Hinojosa Presidente de CANACO

Son múltiples los trastornos que este tipo de acciones viene causando hacia la economía de muchos negocios en diferentes giros, por lo que han bajado las ventas de comida, combustibles, contratación de habitaciones de hotel.

De igual forma, están parados los ingresos a conductores pertenecientes al Sindicato de Choferes de Camiones Transfer, porque no están llegando las pesadas unidades que transportan todo tipo de mercancía de exportación que van con rumbo a Estados Unidos y que se encuentran varados por el cierre de la transitada carretera.

Aunado al riesgo de transitar en esas condiciones, también hay que destacar las pérdidas millonarias, porque las mercancías perecederas se encuentran atoradas y están en peligro de perderse, de prolongarse el bloqueo carretero.

Los movimientos de los productores de granos inconformes es producto de negociaciones no respetadas por el Gobierno federal por concepto del apoyo que demandan para la tonelada de sorgo cultivado y cosechado en el ciclo agrícola de temprano 2024-2025, puntualizó López Hinojosa, dirigente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de esta fronteriza ciudad.



