Vecinos colocan llanta para tapar una fuga

Preocupa a residentes de la colonia Ayuntamiento el mal estado en el cual se encuentran algunas de las calles, como la Álamo, una importante arteria que baja del bulevar Hidalgo y conecta con el bulevar Fundadores para finalmente incorporarse a la Venustiano Carranza, una ruta utilizada por decenas de conductores diariamente, y la cual presenta un visible deterioro.

Además de enormes baches, se puede observar un neumático de tractocamión colocado justo sobre una fuga de agua potable, la cual indican los vecinos que llevaba días sin ser reparada, por lo que optaron por colocar dicho objeto a fin de evitar que los vehículos continuaran dañando más la estructura de la tubería.

Refieren que se ha solicitado a las autoridades municipales en repetidas ocasiones que se lleven a cabo los trabajos de reparación que se requieren en la zona; sin embargo, no hay hasta el momento respuesta alguna.

“Yo pienso que el poner esa llanta no es la mejor solución, pero al menos tratamos de que la situación no empeore. Se avisó a las autoridades sobre la fuga y hasta ahorita, si no hay agua en la ciudad, imagínese cómo no nos va a importar que se esté tirando aquí”, refirió Agustín Castillo Rea, residente del lugar.



