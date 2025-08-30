Anuncia Américo entrega de paquetes escolares

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya anunció la entrega de paquetes con útiles escolares para estudiantes de pre primaria y educación básica con motivo del próximo inicio del ciclo escolar 2025-2026.

"De igual manera vamos a entregar cerca de 50 mil uniformes escolares a escuelas primarias con mayor rezago social ubicadas en 25 municipios del estado", dijo durante su gira de trabajo realizada en Reynosa ayer viernes, en la cual inauguró el CBTIS 302 ubicado en el fraccionamiento Alta Vista. Villarreal Anaya indicó que tendrán el gusto de contar con una representación del gabinete federal en los 43 municipios del estado durante las ceremonias de inicio de clases.

Los útiles escolares se harán llegar a los alumnos precisamente el día primero de septiembre en el marco de los eventos que marcarán el arranque de las clases.

Todo se encuentra listo ya para la realización de los eventos en cada una de las escuelas localizadas en cada uno de los municipios de la entidad.

Por su parte autoridades educativas y la propia población estudiantil, ya están listos para dar inicio a las clases el día primero de septiembre en cada uno de los centros de enseñanza.



