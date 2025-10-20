Panteón San Pedro: maleza y basura entre las tumbas

La celebración del Día de Muertos es una de las fechas más importantes para las familias mexicanas, un día en el que se recuerda con amor y nostalgia a aquellos que ya no están.

En esta frontera tamaulipeca, cientos de personas cruzan la frontera para visitar la tumba de su ser querido; sin embargo, en algunos casos, llegan a encontrarse con panoramas desagradables.

"Cada vez que venimos siempre pasa lo mismo, siempre está así en pésimas condiciones y ya es cuando, pues, según dicen encargados de aquí, es cuando se arriman que si necesitan limpiarse; la cosa es que se necesita tener limpio, no cuando uno ya está aquí, ¿me entiendes?", expresó Juana Cerrillo.

Escombro, maleza, daños considerables e incluso ropa y restos de bebidas alcohólicas son parte de lo que encuentran sobre las sepulturas aquellos que visitan a algún familiar en el Panteón Municipal San Pedro en Reynosa. "No nos cobran nada más que lo que nosotros queremos darles, pero la cosa es que mantengan el lugar limpio y no nada más estas fechas que se acercan del Día de Finados, que esté todo el año así limpio, que venga uno y encuentre sus lugares de sus familiares limpios, y así de esa manera ya uno le puede cooperar con algo a los encargados", agrego la afectada.

De acuerdo a información proporcionada por el personal encargado del sitio, se cuenta con dos voluntarios, quienes no perciben un sueldo, por lo que limpian el lugar a petición de los familiares a cambio de un apoyo voluntario; sin embargo, esto no es suficiente, ya que basta un pequeño recorrido por el lugar para apreciar lo descuidado del lugar.



