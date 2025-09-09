Busca PAN candidato fuerte para gobernador

Busca PAN candidato fuerte para gobernadorEl PAN Tamaulipas abre sus puertas a nuevos perfiles para las elecciones venideras.
Directivos a nivel Tamaulipas del PAN (Partido Acción Nacional) anuncian que para los próximos comicios del 2027 y 2028 no sólo se tomarán en cuenta a militantes del instituto político sino también a externos que deseen participar como candidatos a alcaldes, diputaciones, entre otros cargos, y que ya vayan levantando la mano quienes tengan aspiraciones.
Fue Francisco Garza De Coss, secretario general de Acción Nacional en el estado, quien dejó en claro que quienes aspiren a un puesto de elección popular deberán levantar la mano y dijo también que irán a tocar puertas a todos los sectores de los municipios tamaulipecos en lo que será una reconciliación con la población.
'Sentimos', agregó, 'que vamos a tener una respuesta favorable por parte de la ciudadanía y que irán solos como partido político en cuanto a elección para gobernador y tal vez en algunos municipios pueda ir en alianza con algún otro partido, situación que aún no está definida.
Vamos a ir en su momento en busca de candidatos con fuerza política y con deseos firmes de trabajar de manera incansable por quienes serán sus representados.
Aquí en el blanquiazul se continúa con la firme idea de que se tendrán resultados positivos en las acciones que se llevarán a cabo en lo sucesivo y existe la confianza en que las cosas saldrán bien.