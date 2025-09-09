Busca PAN candidato fuerte para gobernador

Directivos a nivel Tamaulipas del PAN (Partido Acción Nacional) anuncian que para los próximos comicios del 2027 y 2028 no sólo se tomarán en cuenta a militantes del instituto político sino también a externos que deseen participar como candidatos a alcaldes, diputaciones, entre otros cargos, y que ya vayan levantando la mano quienes tengan aspiraciones.

Fue Francisco Garza De Coss, secretario general de Acción Nacional en el estado, quien dejó en claro que quienes aspiren a un puesto de elección popular deberán levantar la mano y dijo también que irán a tocar puertas a todos los sectores de los municipios tamaulipecos en lo que será una reconciliación con la población.

'Sentimos', agregó, 'que vamos a tener una respuesta favorable por parte de la ciudadanía y que irán solos como partido político en cuanto a elección para gobernador y tal vez en algunos municipios pueda ir en alianza con algún otro partido, situación que aún no está definida.

Vamos a ir en su momento en busca de candidatos con fuerza política y con deseos firmes de trabajar de manera incansable por quienes serán sus representados.