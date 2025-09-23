Tiene PAN gran oportunidad para el 2027

Tenemos una gran oportunidad para el proceso electoral 2027 y por decir arrebatarle lo que nos pertenece a una sola familia que ha gobernado Reynosa por más de 9 años, sentenció el regidor Juan Joaquín Ramírez Martínez, del Partido Acción Nacional.

Dirigiéndose a la militancia panista y a la ciudadanía, aseguró que hay que despertar.

Si la gente se quiere conformar con los programas sociales del gobierno, esos van a seguir por ley, agregó el secretario general de la Delegación Municipal del Partido Acción Nacional en Reynosa.

Invitó a la militancia, a los simpatizantes y a la ciudadanía a volver a salir a las calles para que haya un buen gobierno, enfatizó el ex presidente de la Delegación Municipal del PAN, la cual se podría convertir en Comité Directivo Municipal si lo autoriza el Comité Directivo Estatal del partido albiazul.

En su exhorto, el directivo Ramírez Martínez reiteró: todos tenemos que despertar.

Si no ponemos nuestro granito de arena, sino despertamos no va a pasar nada, reiteró.

Yo los invito a que tengan la gallardía de contribuir a engrandecer y fortalecer nuestro partido.

Tenemos que salir a las calles y retomar lo que nos pertenece, salir a trabajar desde ahorita, remarcó categórico el secretario general de la Delegación Municipal del Partido Acción Nacional en Reynosa.

Dijo por último que en el reciente informe la autoridad habló de una inversión de más de 5, 400 millones de pesos en 4 años en obra pública, lo que representa el presupuesto de un año, pero que en la ciudad hay un montón de problemas con los semáforos, abusos con la gente, un montón de calles sin pavimentar, calles con caídos por todos lados, y que COMAPA no tiene la capacidad para solucionarlos.



